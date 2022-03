Doda w „Hejt Parku”. Opowiedziała o konflikcie z TVN i Jerzym Owsiakiem

Doda zdecydowała się przyjąć zaproszenie do programu Krzysztofa Stanowskiego i jak zwykle w „Hejt Parku” na Kanale Sportowym nie zabrakło kontrowersyjnych tematów. Wokalistka szczerze opowiedziała o konflikcie z Agnieszką Agnieszką Woźniak-Starak, który spowodował spore zawodowe konsekwencje. Od momentu rzekomej bójki z dziennikarką, Doda ma mieć „bana” w TVN-ie.

Dorota Rabczewska w rozmowie ze Stanowskim opowiedziała o kulisach konfliktu z Agnieszką Wożniak-Starak. Doda w 2014 roku miała zaatakować dziennikarkę podczas imprezy „Niegrzeczni” w Chorzowie. Powodem miały być komentarze prezenterki, która w programie TVN „Na językach” poruszyła temat rodziców Rabczewskiej. Mama Dody była wówczas chora na nowotwór, o czym piosenkarka wspomniała w „Hej Parku”. – Czy wyobrażasz sobie, że ktoś notorycznie obraża w TV twoją żonę, która nie jest w stanie spać i choruje na nowotwór? Teraz zabrania się stania w jej obronie, bo blokują ci zarabianie pieniędzy, cały zły PR. Pora to zakończyć, żeby takie sytuacje nie miały miejsca – powiedziała.

Dlaczego Doda nie występuje na imprezach WOŚP?

Po incydencie z Woźniak-Starak od Dody odwróciło się wiele osób i instytucji. – Hejty, ostracyzm i słowa, jakie padły były straszne. Nawet od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której pomagałam od 14 roku życia, kiedy inni odwracali się od nich, to ja zawsze byłam z nim ramię w ramię – powiedziała Stanowskiemu. Po sytuacji miała też dostać „bana” na współpracę z TVN, co wokalistka odczuła włączając się w pomoc WOŚP, wystawiając na aukcję swoją sukienkę. – On jak zawsze zaprosił mnie na antenę do studia. Ty sobie wyobrażasz, że ja pocałowałam klamkę. Nie wpuścili mnie do TVN-u. Bardzo niehonorowe. Mam tego bana w TVN-ie od wielu lat – powiedziała Rabczewska.

