Co w nowym odcinku serialu „Pierwsza miłość”? Grażyna da kolejną szansę Michałowi?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3396. – o czym będzie?

Dawid stara się przekonać policjantów, że jest niewinny i wszelkie zarzuty ze strony Eweliny to pomówienia. Cała winę zrzuca właśnie na nią. Postanawia pojechać do Wadlewa. Natomiast Marysia zauważa u Grażyny kwiaty, które okazują się być od Michała. Czy Grażyna planuje dać mu kolejną szansę? Tymczasem Dorota wreszcie pierwszy raz od porodu może dłużej potrzymać córeczkę w ramionach. Bardzo przeżywa ocenę jednej z pielęgniarek na temat jej prób karmienia noworodka. Wenerski próbuje wytłumaczyć Marysi swoje zniknięcie i brak kontaktu. Przykro mu z powodu tej sytuacji. Czy uda mu się zaprosić ją na randkę? Natomiast Bartek podejrzewa, że Ewelina wciąż czuje coś do Dawida. Tymczasem Kalinę martwi natłok obowiązków spowodowany wyjazdem Oskara i urlopem Artura. Artur chce skupić się na dziecku i Dorocie po ich powrocie ze szpitala.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

