Jada Pinkett Smith przerywa milczenie. Opublikowała wymowny post

Tegoroczna gala rozdania Oscarów będzie zapamiętana głównie przed jedno wydarzenie. Will Smith, nominowany w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy, spoliczkował na scenie Chrisa Rocka. Powodem miał być żart Rocka na temat żony Smitha Jady Pinkett Smith. Zwracając się do Jady, Rock stwierdził, że nie może się doczekać „G.I. Jane 2”, nawiązując do ogolonej głowy aktorki. Wtedy Will Smith wyszedł na scenę i spoliczkował Rocka, po czym krzyczał z widowni, aby ten „nie żartował kur** z jego żony”. Chwilę później Smith odebrał nagrodę w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy i podczas przemówienia próbował tłumaczyć swoje zachowanie. Mimo łez i skruchy w mediach już dzień później pojawiły się pogłoski, że całkiem możliwe, że aktor może stracić nagrodę.

Will Smith przeprasza za spoliczkowanie Chrisa Rocka

Głośny incydent skomentowała osoba z branży filmowej, którą cytowały amerykańskie media. Źródło „The Post” twierdzi, że całkiem możliwe jest wycofanie nagrody. „To zwykła napaść. Wszyscy byli w szoku i nie czuli się komfortowo. Will raczej nie będzie chciał dobrowolnie oddać Oscara, ale kto wie, co się teraz wydarzy” – czytamy. Akademia po incydencie wydała tylko krótkie oświadczenie, w którym stwierdza, że „potępia przemoc wobec Rocka”, ale nie napisano nic o ewentualnych konsekwencjach. Głos zabrał także główny zainteresowany. Will Smith w obszernym poście przeprosił Chrisa Rocka. „Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Przyzwyczaiłem się, że to, że ludzie żartują sobie z mojej osoby, jest częścią pracy. Żart o medycznej przypadłości Jady był jednak dla mnie nie do zniesienia i zareagowałem na niego emocjonalnie” – czytamy na Instagramie. „Przekroczyłem granicę. Byłem w błędzie. Jest mi wstyd za to, co zrobiłem” – dodał aktor.

Jada Pinkett Smith przerywa milczenie

Po kilku dniach ciszy do incydentu odniosła się także Jada Pinkett Smith, w której obronie stanął Will Smith i publicznie spoliczkował Chrisa Rocka. Aktorka opublikowała prostą grafikę, na której widnieje napis: „To jest pora na uzdrowienie i po to tu jestem”. Tym samym gwiazda enigmatycznie skomentowała całe zajście, do którego doszło na 94. gali rozdania Oscarów.

instagramCzytaj też:

Julia Wieniawa relacjonuje swoje wakacje na Bali i pozuje w mocno wyciętym kostiumie kąpielowym