Polskie „The Office” doczeka się kolejnych sezonów. Co jeszcze w programie Canal+?

Po sukcesie pierwszego sezonu polskiej wersji światowego hitu, opartego na brytyjskim formacie BBC, już wiosną rozpoczną się zdjęcia do drugiej serii. Za scenariusz ponownie będą odpowiadać Łukasz Sychowicz wraz z Jakubem Rużyłło i Mateuszem Zimnowodzkim, za reżyserię Maciej Bochniak. Producentem kreatywnym serialu jest Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jake Vision DGA Studio.

Osią fabuły będą dalsze losy pracowników Kropliczanki oraz ich dwójki co-prezesów, Patrycji (Vanessa Aleksander) i Michała (Piotr Polak). Po udanej obronie firmy i sukcesie Patrycji, stawka w drugim sezonie będzie jeszcze wyższa. Michał i Patrycja zmierzą się w pojedynku o stanowisko w zarządzie spółki do której należy Kropliczanka. Bohaterom prześcigającym się w innowacyjnych, biznesowych rozwiązaniach będą towarzyszyć nowi, świeżo zrekrutowani pracownicy Kropliczanki.

– Co mają wspólnego scenarzyści „The Office PL” i Michał Holc, główny bohater serialu? Nie specjalnie przejmujemy się tym, że możemy kogoś obrazić. Kiedy pisaliśmy pierwszy sezon nie wiedzieliśmy jak serial zostanie przyjęty, w końcu mierzyliśmy się z legendą. Teraz, kiedy wiemy, że reakcje były bardzo dobre, możemy pozwolić sobie na jeszcze więcej. W końcu, kto nie ryzykuje, ten nie pije Kropliczanki. W drugim sezonie będzie kilku nowych bohaterów, kilka bardzo ciekawych występów gościnnych, ale to co się nie zmieni to humor i sytuacje, które z jednej strony śmieszą, z drugiej każą się wstydzić za bohaterów – mówił Łukasz Sychowicz, head writer.

– Oglądam THE OFFICE PL i nie mogę się nadziwić jak świetnym jestem tam szefem – skutecznym, inteligentnym, odważnym, kreatywnym, wytrwałym, spontanicznym, wizjonerskim, a z drugiej strony empatycznym, kulturalnym, wspierającym, wyrozumiałym, z wyjątkowym poczuciem humoru. Ludzie powinni to oglądać i czerpać z takich życiowych postaw garściami. Rasowy prezes w akcji i polska myśl biznesowa w najlepszym wydaniu. Poza tym ja tu nie tylko gram, ja równolegle uczę się jak robić biznes i jeszcze mi za to płacą. I później, jak aktorstwo mi się znudzi, to odnajdę się w każdym korpo i to bez ścieżki kariery, od razu na szczycie – dodawał Piotr Polak, czyli Michał Holc, prezes firmy Kropliczanka, główny bohater serialu.

Serial „The Office PL” wzorowany na amerykańskim hicie

„The Office” to światowa marka. Według Nielsena* w 2020 roku był to najchętniej oglądany serial w Stanach Zjednoczonych. Polska wersja to pierwsze mockumentary w portfolio CANAL+. Pomimo że format liczy już ponad 20 lat, jest wręcz stworzony do streamingu, co potwierdzają świetne wyniki oglądalności w CANAL+ online. Ma też unikalny potencjał niekonwencjonalnej promocji word-of-mouth w digitalu, co potwierdziła kampania pierwszego sezonu. Decyzja o kontynuacji jest też wynikiem naszej strategii programowej, której założeniem jest różnorodność gatunkowa i tematyczna – zarówno treści zagranicznych, jak i tych oryginalnych produkowanych w Polsce – mówi Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji CANAL+ POLSKA.

„The Office PL” (12 odcinków) miał premierę 22 października 2021 r. Akcja polskiej wersji serialu opartego na licencji BBC, rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”. Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników „Kropliczanki”. W pierwszym sezonie THE OFFICE PL wystąpili m.in. Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka.

„Kruk” 3



Nad kontynuacją kultowego już „Kruka”, serialu kryminalnego o inspektorze policji Adamie Kruku, pracują ponownie scenarzysta Jakub Korolczuk i reżyser Maciej Pieprzyca z producentami Opus TV. Reżysersko za część odcinków będzie również odpowiadał Adrian Panek. Stacja nie ujawnia jeszcze szczegółów scenariusza ani obsady, natomiast wiadomo, że zdjęcia będą realizowane m.in. ponownie na Podlasiu, a w głównej roli powróci Michał Żurawski.

– Ostatni odcinek drugiego sezonu zostawił widzów w dramatycznym momencie. Pytanie, jakiego Kruka zobaczymy w kolejnym sezonie, bo jak mawia Szeptucha „nikt nie jest z natury ani zły ani dobry”. Czy bohater ulegnie nękającym go całe życie demonom, czy jako stróż prawa i ojciec kilkuletniego dziecka wendetę zaplanuje zupełnie inaczej? Sama byłam zaintrygowana w którą stronę pójdzie scenarzysta, bo Kruk to totalnie niejednoznaczna postać. Mogę zapewnić, że będziecie mu kibicować zaciskając pięści do białości. I o to chodzi w dobrym kryminale – mówiła Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji CANAL+ POLSKA.

Pierwszy sezon "Kruka" (6 odcinków) miał premierę 18 marca 2018 r. KRUK zabrał widzów na pełne mroku i tajemnic Podlasie, gdzie doszło do porwania nastolatka. W tym czasie inspektor łódzkiego wydziału kryminalnego Adam Kruk został oddelegowany do Białegostoku. Po latach wraca do miasta, w którym dorastał. Musiał zmierzyć się nie tylko ze sprawą porwanego chłopca, ale także z mroczną prawdą o swojej przeszłości. W pierwszym sezonie wystąpili m.in: Michał Żurawski, Cezary Łukaszewicz, Katarzyna Wajda, Andrzej Zaborski, Anna Nehrebecka, Marcin Bosak i Jerzy Schejbal.

