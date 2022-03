Co czeka nas w kolejnym odcinku „Barw Szczęścia”? Znamy szczegóły

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Marcin przesłuchuje Jowitę, która na czas zabójstwa Prota nie ma żadnego alibi i na dodatek nic nie pamięta. Po zeznaniach Sergiusza dziewczyna ma pozostać w areszcie. Sławka prosi Natalię, by zajęła się sprawą jej córki. W Poznaniu Olga szykuje się do premiery sztuki, która może zakończyć karierę jej i całego zespołu. Na kilka godzin przed spektaklem Ryman zjawia się nagle w teatrze i próbuje zastraszyć Asię. Tymczasem Grzelakowie przenoszą się w końcu do nowego domu. Odkrywają, że Kuczma, choć po spaleniu Borek pozostał bezkarny – znów popadł w kłopoty.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

Mariusz Szczygieł pisze list do Stinga. Chodzi o występ w TVP