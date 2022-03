Ostatni dzień Katarzyny Cichopek i Marcina Mroczka na planie „M jak miłość”

Katarzyna Cichopek udostępniła na swoim instagramowym profilu relację z planu „M jak miłość”. Aktorka zdradziła, że to ostatni dzień w pracy, a ona i serialowy Piotrek czyli Marcin Mroczek żegnają się z ekipą i innymi aktorami. Wszyscy fani serialu mogą jednak odetchnąć. Pożegnanie aktorów spowodowane jest długą przerwą od pracy, a nie zupełnym zlikwidowaniem wątku Zduńskich.

Ostatni dzień na planie serialu

Sceny, które kręcono na przestrzeni ostatnich dni będą emitowane dopiero za ponad trzy miesiące. Produkcja pracuje nad nowym sezonem serialu, ale zdjęcia z udziałem małżeństwa Zduńskich zostały ułożone w ten sposób, by aktorzy mieli miesiąc wolnego. W tym czasie powstaną sceny z innymi bohaterami. Na instagramowym profilu Katarzyny Cichopek pojawiło się nagranie, na którym razem z Marcinem Mroczkiem zdradzili swoje plany na ten czas. Serialowy Piotrek planuje wyjechać z rodziną i jak podkreślił bardzo się z tego cieszy. W zdradzaniu pomysłów na miesięczną przerwę od pracy tak wylewna nie była Katarzyna Cichopek. Zapytana o nie aktorka odpowiedziała – Całą masę. To się jeszcze okaże – odpowiedziała, co było zapewne spowodowane zmianami w prywatnym życiu gwiazdy. Ponad tydzień temu przekazała informację o rozstaniu ze swoim mężem Marcinem Hakielem. Aktorzy przed przerwą pożegnali się ze swoimi serialowymi dziećmi i przyjaciółmi, a także ekipą bistro prowadzonego przez Kingę.

