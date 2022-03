Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska potwierdzają związek

Maciej Orłoś już od kilku tygodni jest podejrzewany o związek z ponad 23 lata młodszą Pauliną Koziejowską. Do tej pory jednak żadne z nich nie potwierdzało tej informacji. Dziennikarz jest świeżo po rozstaniu z Joanną Twardowską, z którą ma dwójkę dzieci. Orłoś nie zdradził co było powodem decyzji o zakończeniu związku, ale jak twierdzi – podjął ją razem z matką swoich pociech. Prezenter ma również dzieci, które są owocem poprzedniej relacji. Wcześniej był mężem Ewy, z którą ma dwóch synów.

Maciej Orłoś jest w związku z Pauliną Koziejowską

Chwilę po rozstaniu z Joanną Twardowską w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o nowej partnerce Macieja Orłosia. Miała nią być młodsza o 23 lata Paulina Koziejowska. Para przez nie potwierdzała tych rewelacji, aż do teraz. Jak czytamy w „Super Expressie” są bardzo szczęśliwi. Sprawę krótko skomentował prezenter. – Tak, to prawda, jesteśmy razem – przyznał. Odrobinę bardziej wylewna okazała się być nowa wybranka serca dziennikarza. – Staraliśmy się ukryć nasz związek tak długo, jak to tylko możliwe, ale – jak widać – w świecie show-biznesu nie jest to łatwe. Chcieliśmy jak najdłużej cieszyć się sobą bez afiszowania się naszą miłością w mediach. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że jesteśmy bardzo szczęśliwi – powiedziała Paulina Koziejowska. Jak donosi magazyn, para została „przyłapana” na romantycznym spacerze w okolicy warszawskiej Starówki.

Czytaj też:

Catherine Zeta-Jones odnosi się do doniesień o kryzysie w małżeństwie i publikuje zdjęcie