Pierwszy odcinek „Love Island”. Czy na wyspie miłości pojawiła się miłość od pierwszego wejrzenia?

Tym razem bohaterowie 5. edycji „Love Island” poznali się pod osłoną nocy. Blask gwiazd i nastrojowe światła sprawiły, że wieczór był naprawdę wyjątkowy. Co wydarzyło się pierwszego wieczoru nad brzegiem Morza Śródziemnego w Andaluzji?

Dziewczyny mają głos

Jako pierwsi w luksusowej willi zamieszkali: Konrad Sjoberg, Julia Muller, Michał Gałka, Anna Woźniak, Łukasz Urbaniak, Iwona Kuczera, Robert Pietrek, Patrycja Izydorczyk, Kamila Rumin oraz Włodek Troszyn. W 5. edycji „Love Island. Wyspa miłości” to dziewczyny jako pierwsze miały głos i decydowały, z kim stworzą parę.

Jako pierwsza pojawiła się 25-letnia Iwona. Konrad niemal natychmiast zrobił krok do przodu, licząc na wybór. Szybkie spojrzenie i dziewczyna stworzyła parę właśnie z nim. 24-latka, na co dzień barberka z Poznania, Kamila zdecydowała się wybrać Michała. Jako trzecia do willi weszła 27-letnia Ania, dietetyk i trenerka personalna. Od razu zaznaczyła teren i postanowiła odbić już zajętego Michała. Rozbiła w ten sposób jego parę z Kamilą. Julia studentka z AWF postanowiła stworzyć parę z Robertem, który co prawda nie wystąpił przed szereg, ale miał „ten błysk w oku”. Jako piąta wśród pań na wyspie pojawiła się 21-letnia fotomodelka Patrycja z Poznania. Kto jej wpadł w oko? „Wytatuowany, duży byczek”, tak jak sobie życzyła, więc pewnym krokiem skierowała się w stronę Włodka i mogła zająć miejsce obok niego. Chwilowo samotna Kamila dokończyła premierowe parowanie tej wiosny w reality show Polsatu, decydując się na stworzenie duetu z Łukaszem. W ten sposób powstało pierwszych pięć par piątej edycji.

Konkurencja nie śpi

W poniedziałkowym odcinku, mimo że to pierwszy odcinek randkowego show już doszło do odważnych posunięć. Do grona wcześniej przedstawionych uczestników dołączyły dwie dziewczyny.

Gdy wydawało się, że największe emocje już za nimi, choć wyraźnie było widać, że nie zdążyli jeszcze ochłonąć, do Kręgu Ognia dołączyły dwie piękne kobiety. To 30-letnia trenerka personalna – Oliwia oraz 31-letnia cheerleaderka z Rybnika – Agnieszka. Nie ma wątpliwości, że obie śmiało włączą się do rywalizacji o serca Wyspiarzy. Dziewczyny odważnie zabierały facetów na stronę. Rywalizacja rozpoczęła się na dobre, a przed uczestnikami pierwsza wspólna noc.

