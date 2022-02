Wzruszający gest Jana Borysewicza dla Ukrainy. Zmienił tekst piosenki

We wtorkowy wieczór w Warszawie grupa Lady Pank zagrała koncert. Podczas występu Jan Borysewicz niespodziewanie zmienił tekst piosenki „Ameryka”. Muzyk tłumaczył zmianę pomyłką wywołaną intensywnym myśleniem o kraju, który jest w trudnej sytuacji. „Ostatnio pomyślałem sobie o Ukrainie i zamiast Ameryki poszła dziś Ukraina, ale mam nadzieję, że jesteśmy z nimi i chyba się wszyscy boimy tego, co się dzieje w tej chwili. Dajcie nam żyć, kochać się i żyć w spokoju. Aż się wzruszyłem i się pomyliłem, ale to nie ma znaczenia, emocje się liczą” – powiedział ze sceny.

Piękna pomyłka

Zmiana słów w utworze „Ameryka” przez lidera Lady Pank okazała się piękną pomyłką. Fani zespołu – także ci pochodzący z Ukrainy, przyjęli ją z wielkim entuzjazmem. Gest spotkał się z ogromnym aplauzem. Kilku z nich pokusiło się także na wysłanie podziękowań, które zespół udostępnił na swoim instagramowym profilu.

„Chciałbym podziękować zespołowi Lady Pank za wspieranie Ukrainy na koncercie w Warszawie. Niestety, nie miałem okazji pójść na koncert z powodów zdrowotnych, ale widziałem nagrania. Dziękujemy, lubimy was i zawsze czekamy z koncertem w wolnej, niepodległej Ukrainie. Dziękujemy bardzo i też dziękujemy wszystkim Polakom, którzy nas podtrzymują w tej trudnej chwili” – czytamy.

W tym samym poście znajduje się także nagranie z koncertu.

Lady Pank

Zespół gra od 1981. Został założony we Wrocławiu przez Jana Borysewicza i Andrzeja Mogielnickiego. Nazwa grupy pochodzi od tytułu jej pierwszego nagrania – „Mała Lady Punk”. Obecnie w skład grupy wchodzą: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński, Krzysztof Kieliszkiewicz.

