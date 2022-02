Nie żyje Gary Brooker. Lider zespołu Procol Harum miał 76 lat

Przez ostatnie lata pianista i wokalista walczył z chorobą nowotworową. Zmarł w swoim domu w wieku 76 lat.

Gary Brooker stał na czele brytyjskiego zespołu, który sławę zdobył hitem „A Whiter Shade of Pale”. Do tego utworu nawiązano w komunikacie o śmierci muzyka.

„Pierwszy singiel zespołu Procol Harum »A Whiter Shade of Pale« zdefiniował »Lato Miłości« 1967 roku” – napisano w oświadczeniu grupy na Facebooku.

Utwór do dziś jest ikoną transformacji i jednocześnie trzecim najlepiej sprzedający się singlem lat 60., zaraz po „Hey Jude” The Beatles oraz „Satisfaction” The Rolling Stones.

Gary Brooker – twórczość i kariera

Procol Harum to brytyjski rockowy zespół muzyczny grający rock progresywny. Został założony przez Gary’ego Brookera i Keitha Reida w 1967 roku. Po 10 latach grania Gary Brooker odszedł z grupy i rozpoczął karierę solową. W tym czasie grał z takimi osobistościami jak Ringo Starra czy George Harrison, obaj byli byłymi członkami The Beatles. W 1981 roku nagrał płytę ze swoim przyjacielem Erikiem Claptonem „Another Ticket” .

Zespół reaktywowano w 1991 roku. Muzycy koncertowali do 2019. Do ostatniego składu grupy należeli: Gary Brooker, Geoff Whitehorn, Matt Pegg, Josh Phillips i Geoff Dunn.

