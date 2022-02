Katarzyna Dowbor zdradziła, jaką ma emeryturę. „Przeżyłam szok”

Dowbor karierę w Telewizji Polskiej zaczęła na początku lat 80.tych. Tworzyła filmy dokumentalne, prowadziła „Studio Lato”, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, „Pytanie na Śniadanie” czy „Apetyt na Zdrowie”. Była twarzą telewizyjnej Jedynki, bez której mało kto wyobrażał sobie stację. Od września 2013 roku związana jest z Polsatem i głównie kojarzona z programem "Nasz nowy dom".

Jaką emeryturę ma Katarzyna Dowbor?

Ostatnio modnym tematem w mediach jest to, jak wysoką emeryturę otrzymują gwiazdy. Dowbor przyznała w rozmowie z Pomponikiem, że jej emerytura to „nie są grosze”. – Pracowałam na etacie przez 30 lat w państwowej firmie, odkładałam składki i mam emeryturę. Nie jest ona może jakaś bardzo wysoka, ale też nie jest bardzo niska – poinformowała. – Nie narzekam. Gdy dostałam pierwszą emeryturę, przeżyłam szok — to było jak z pierwszą pensją – dodała.

Dziennikarka powiedziała też, że ułatwieniem jest dla niej również karta emeryta, której jest posiadaczką. Dokument ten umożliwia jej darmowe przejazdy komunikacją miejską.

Czytaj też:

„Barwy szczęścia”. Broda sprzeda w szoku kolejne newsy o Ricardo?