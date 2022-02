„Status związku”. 2. sezon już dostępny! Co czeka fanów?

Od dziś na HBO GO oglądać możemy 2. sezon serialu „Status związku”, który liczy 10 odcinków. Co nas czeka w nowej odsłonie?

Ellen (Patricia Clarkson) co tydzień wyciąga swojego męża Scotta (Brendan Gleeson), zadeklarowanego tradycjonalistę i domatora, z jego strefy komfortu i umawia się z nim w hipsterskiej kawiarni w Connecticut. Na miejscu mają dziesięć minut przed sesją terapii małżeńskiej, aby wypić kawę, zebrać myśli i pokłócić się o wszystko – od kwakeryzmu po zaimki. Każdego tygodnia, między kłótniami, zaczynają układać sobie w głowach, co między nimi poszło nie tak. W miarę upływu czasu zaczynają rozkładać na czynniki pierwsze swoje trwające 30 lat małżeństwo. Wypominają sobie zdrady, analizują wspólne życie seksualne, w końcu dzielą się swoimi słabościami. Pod koniec trwającej 10 tygodni terapii małżeńskiej nie są już tą samą parą, którą byli kiedyś. Czy to jednak wystarczy, aby uratować ich małżeństwo?

W serialu występują Brendan Gleeson („Tragedia Makbeta”, „Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj”), Patricia Clarkson (serial HBO „Ostre przedmioty”) oraz Esco Jouléy (serial HBO „W potrzebie”).

Drugi sezon serialu „Status związku” („State of the Union”) od dzisiaj, tj. 14 lutego, jest w całości dostępny w HBO GO. Cały sezon liczy 10 odcinków.

