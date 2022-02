Walentynki na Netflix. Mamy propozycje nie tylko dla zakochanych!

Święto zakochanych nie dotyczy tylko par? Netflix przygotował dla swoich widzów ciekawe grafiki, obrazujące wszystkie pozycje, które możemy obejrzeć z okazji Walentynek. Co ciekawe, wśród nich znalazły się także propozycje dla singli, jak „Wpadka”, „Legalna blondynka” czy „Dziewczyna z sąsiedztwa”. Platforma przygotowała także kilka hitów dla przyjaciół („Skins”, „Seks dla opornych”, „Igrzyska śmierci”), dla „wiecznie młodych” („Córka prezydenta”, „Zmierzch”) czy dla kochających zwierzaki („Sekretne życie zwierzaków domowych”, „Benji”, „Marley i ja”). Netflix nie zapomniał także o tych, którzy lubią płakać na filmach i im proponuje m.in. „Zieloną milę”, „Historię małżeńską” czy „Zanim się pojawiłeś”. Standardowo zobaczyć możemy na platformie walentynkowe klasyki jak „Dirty Dancing”, „Notting Hill” czy „Mój chłopak się żeni”.

Nie wiecie co dziś obejrzeć okazji walentynek? Wszystkie netfliksowe propozycje znajdziecie w naszej galerii.

Walentynki

Coroczne święto zakochanych przypada 14 lutego. Jego nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Co ciekawe, choć przyjęło się, że obchodzenie Walentynek to zwyczaj amerykański, święto to jest obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Historycy twierdzą, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa. Jednym z najważniejszych na świecie miejsc kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, w regionie Umbria we Włoszech. Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno.



Czytaj też:

„Projekt cupid”. Internauci krytykują Barbarę Kurdej-Szatan. „Jest mało empatyczna”