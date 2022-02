„Barwy szczęścia”. Żabcia wraca z tropików. Co dalej z Rysiem?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Kmita proponuje Celinie pracę w swojej agencji detektywistycznej, co zdecydowanie nie podoba się Hermanowi, który obawia się o bezpieczeństwo dziewczyny. Na szali staje przyszłość ich związku. Jowicie dobrze współpracuje się ze Sławką, z kolei Zeus domaga się od Jezierskiej podwyżki. Broda przeżywa chwilę triumfu, gdy „Szok” drukuje artykuł o Gawronie, ale nie przyznaje się współlokatorom, że to on jest autorem donosu do gazety. Tymczasem poróżniona z Rysiem Żabcia wraca nagle z tropików. Z okazji imienin Justin zaprasza przyjaciół do wake parku. Sergiusz i Prot nie chcą spotkać się z Jowitą, a Agata odkrywa, że na imprezie ma być Oliwka i też nie jest tym zachwycona.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

