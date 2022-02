Quentin Tarantino znów zostanie ojcem! Reżyser ma już 2-letniego synka

Informację o tym, że Daniella Pick i Quentin Tarantino spodziewają się dziecka, potwierdził w rozmowie z magazynem „People” przedstawiciel rodziny. Na razie nie wiadomo, jakiej płci będzie drugie dziecko pary.

Daniella Pick i Quentin Tarantino – jak się poznali?

Daniella Pick ma 38 lat i jest piosenkarką i modelką z Izraela. Wydała między innymi piosenki „More Or Less” czy „Love Me”. Jej ojcem jest 70-letni piosenkarz pop Svika Pick, który urodził się we Wrocławiu. Pick poznała Tarantino w 2009 roku, kiedy reżyser promował w Izraelu swój film „Bękarty Wojny”. Spotykali się przez kilka lat, a w 2017 roku Tarantino jej się oświadczył. Para pobrała się w 2018 roku w Los Angeles. W lutym 2020 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn – Leo.

Quentin Tarantino o swoim synie

W ubiegłym roku Tarantino mówił o byciu ojcem w programie Jimmy'ego Kimmela. Wbrew żartów prowadzącego zapewniał, że imię jego syna nie było zainspirowane Leonardo DiCaprio (aktor grał w dwóch filmach reżysera – „Django” i „Pewnego razu... w Hollywood”). – Nie ma w tym nic złego, ale nosi imię dziadka mojej żony i także dlatego, że był w naszych sercach takim małym lwem – powiedział Tarantino. Mówił też, że jego synek już zaczął gaworzyć. – Mówi jedno prawdziwe słowo – abba – co oznacza ojciec po hebrajsku. I co trzy razy rzeczywiście ma na myśli mnie mówiąc to – żartował. Przyznał, że dużo się uczy ze swoim synem, ponieważ ogląda z nim np. „Ulicę Sezamkową” po hebrajsku.

