„Barwy szczęścia”. Sławka znajduje nową willę, ale konto Gawrona jest puste

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Po upadku z rampy Iwona ma uraz ręki, a w jej domu zjawia się podkomisarz Kodur w związku ze złożonym przez Grażynę doniesieniem o nagabywaniu jej syna i namawianiu go do tego by został dawcą wątroby dla Kępskiego. Marek ostrzega Pyrkę, że przez tę sprawę może stracić prawo wykonywania zawodu lekarki. Justin spędza noc u Oliwki i Madzi, bo towarzystwo Zeusa i Brody za bardzo działa mu na nerwy. Gdy Sławka znajduje w końcu nową willę, okazuje się, że konto Gawrona jest puste, a on i Żabcia padli ofiarą złodziei kart kredytowych. Łukasz zamieszcza w „Szoku” sprostowanie, którego domagał się Sałatka. Gdy naczelny zauważa w komputerze Modrzyckiego więcej zdjęć piłkarza i Anki, w różnych miejscach i sytuacjach, postanawia ostrzec Darka.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

