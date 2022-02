Maffashion o „medialnej zbiórce” Stępień. Odesłała fanów do nagrania Dzikiego Trenera

Przypomnijmy, Dziki Trener nagrał w sobotę wideo, w którym rozprawiał na temat zbiórki Magdaleny Stępień, zorganizowanej na leczenie jej syna Oliwiera. Mężczyzna nie mógł się nadziwić, jakim cudem influencerka nie ma pieniędzy i dlaczego jej były partner Jakub Rzeźniczak nie pożyczy potrzebnych środków np. od swoich bogatych kolegów. Stępień odpowiedziała najpierw w dosadny sposób na jego nagranie. Później dodała jednak kolejne oświadczenie, w którym napisała wprost, że nie rozumie, czym zasłużyła sobie na hejt i wyjaśniła swoją sytuację materialną.

Maffashion odsyła do Dzikiego Trenera

W sprawie wypowiedziała się teraz Julia Kuczyńska, influencerka, znana w sieci jako Maffashion. – Biedne dziecko. Ogromnie mi żal i jest mi przykro. Jak zawsze, kiedy niesprawiedliwie cierpi jakiś maluch – napisała na Instagramie. – Trzymam kciuki – dodała.

Kuczyńska odniosła się również do zbiórki pieniędzy, którą zorganizowała Stępień. – Jeśli chodzi o samą zbiórkę – mam masę przemyśleń. I pozwólcie, że zachowam opinię dla siebie. Nie chcę głupich nagłówków – zapewniła. – W ostatnim tygodniu co czwarta wiadomość była prośbą o wsparcie zbiórki. Bardzo medialnej zbiórki. Odeślę was do Dzikiego Trenera – stwierdziła.

