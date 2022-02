Złote Maliny 2022. Poznaliśmy nominacje do nagród, których nikt nie chce

Po tytuł najgorszego filmu ubiegłego roku może sięgnąć kilka głośnych i drogich w produkcji tytułów. Szanse ma m.in. „Diana: Musical”, nominowana w aż 10 kategoriach. W najważniejszej kategorii znalazły się jeszcze takie „hity” jak „Kosmiczny mecz: Nowa era” czy „Kobieta w oknie”. Pierwszy i ostatni film to dzieła stworzone na zlecenie Netfliksa, co powinno dać do myślenia właścicielom platformy.

Kontrowersyjna okazała się nominacja dla Jareda Leto, który za rolę w filmie „Dom Gucci” zbierał zarówno krytykę, jak i pochwały – z branżowymi nagrodami włącznie. Najgorzej jednak wygląda sytuacja Bruce'a Willisa, który na okrągłą rocznicę Złotych Malin otrzymał własną kategorię. Zapracowany aktor w 2021 roku postawił na ilość, zapominając o jakości.

Głośne nazwiska zmierzą się też w osobnych kategoriach na najgorszego aktora i aktorkę roku. Wśród kobiet zawalczą Amy Adams, Jeanna de Waal, Megan Fox, Taryn Manning i Ruby Rose. U mężczyzn zmierzą się Scott Eastwood, Roe Hartrampf, LeBron James, Ben Platt i Mark Wahlberg.

NAJGORSZY FILM

"Diana: Musical"

"W nieskończoność"

"Karen"

"Kosmiczny mecz: Nowa era"

"Kobieta w oknie"

NAJGORSZY REŻYSER

Christopher Ashley, "Diana: Musical"

Stephen Chbosky, "Drogi Evanie Hansenie"

Coke Daniels, "Karen"

Renny Harlin, "Elita złodziei"

Joe Wright, "Kobieta w oknie"

NAJGORSZY AKTOR

Scott Eastwood, "Dangerous"

Roe Hartrampf, "Diana: Musical"

LeBron James, "Kosmiczny mecz: Nowa era"

Ben Platt, "Drogi Evanie Hansenie"

Mark Wahlberg, "W nieskończoność"

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Ben Affleck, "Ostatni pojedynek"

Nick Cannon, "Elita złodziei"

Mel Gibson, "Dangerous"

Gareth Keegan, "Diana: Musical"

Jared Leto, "Dom Gucci"

NAJGORSZA ROLA BRUCE'A WILLISA W FILMIE Z 2021 R.

Bruce Willis, "American Siege"

Bruce Willis, "Apex"

Bruce Willis, "Kosmiczny grzech"

Bruce Willis, "Deadlock"

Bruce Willis, "Fortress"

Bruce Willis, "Midnight in the Switchgrass"

Bruce Willis, "Poza prawem"

Bruce Willis, "Survive the Game"

NAJGORSZA AKTORKA

Amy Adams, "Kobieta w oknie"

Jeanna de Waal, "Diana: Musical"

Megan Fox, "Midnight in the Switchgrass"

Taryn Manning, "Karen"

Ruby Rose, "Vanquish"

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Amy Adams, "Drogi Evanie Hansenie"

Sophie Cookson, "Nieskończoność"

Erin Davie, "Diana: Musical"

Judy Kaye, "Diana: Musical"

Taryn Manning, "Every Last One of Them"

NAJGORSZA EKRANOWA DRUŻYNA

"Diana: Musical"

"Kosmiczny mecz: Nowa era"

"Dom Gucci"

"Drogi Evanie Hansenie"

"Tom & Jerry Film"

NAJGORSZY SCENARIUSZ

"Diana: Musical", autortwa Joe DiPietro,



"Karen", autorstwa Coke'a Danielsa

"The Misfit"s, autorstwa Kurta Wimmera i Roberta Henny'ego

"Twist", autorstwa Johna Wrathalla i Sally Collett

"Kobieta w oknie", autorstwa Tracy Letts, na podstawie książki A.J. Finn

NAJGORSZY REMAKE, RIP-OFF, LUB SEQUEL

"Karen"

"Kosmiczny mecz: Nowa era"

"Tom & Jerry Film"

"Twist"

"Kobieta w oknie"

