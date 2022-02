„Korzenie zła”. Sekielscy pokazali zwiastun swojego nowego filmu. Kiedy premiera?

„Wielu odradzało nam robienie tego filmu. Wielu nie wierzyło, że go zrobimy. Wielu wciąż twierdzi, że daliśmy się przekupić. Przedstawiamy pierwszy oficjalny zwiastun naszego filmu dokumentalnego o aferach Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych” – napisał na Facebooku Tomasz Sekielski publikując wideo, zapowiadające produkcję. Wcześniej w mediach społecznościowych Marek Sekielski pokazał także plakat filmu.

Sekielscy o SKOK-ach

Bracia Sekielscy zapowiadali powstanie filmu już w styczniu 2019 roku. „Afera SKOK-ów to największa afera finansowa ostatnich lat, do tej pory kosztowała nas ponad 4 miliardy 300 milionów złotych. Masowe oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia a nawet próba zabójstwa (...) Rządząca obecnie w Polsce ekipa nie jest zainteresowana ujawnieniem pełnej prawdy na temat SKOK-ów. Powód? Prawo i Sprawiedliwość przez lata chroniło spółdzielcze kasy przed ściślejszym nadzorem finansowym ze strony państwa. Ciekawe co kierowało politykami PiS-u, kto pociągał za sznurki w tej sprawie i jakie sekrety skrywa milioner oraz wpływowy senator Grzegorz Bierecki?” – pisał Tomasz Sekielski.

Kiedy premiera nowego filmu Sekielskich?

Wiadomo, że wciąż trwają prace nad „Korzeniami zła”, jednak Marek Sekielski zapowiada, że film zobaczymy prawdobnie już wiosną. W rozmowie z Press reżyser przyznał, że liczy na to, iż „wstrząśnie opinią publiczną”. – Chciałbym, aby polska opinia publiczna, która w tak szeroki sposób nigdy nie była informowana o tym, co działo się wokół tej sprawy – o jej genezie i bezładzie państwa, które jest oplecione nieformalnymi strukturami blokującymi śledztwa, sprawującymi kontrolę nad instytucjami finansowymi – była wstrząśnięta – przekazał.

