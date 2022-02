„Oszust z Tindera”. To nie koniec tej historii. Netflix ujawni kulisy

Netflix udostępni miniserial w wersji audio w swoim cieszącym się popularnością podcaście dokumentalnym „You Can’t Make This Up”. Podcast został wyprodukowany przez RAW, czyli tę samą ekipę, która nakręciła film, i stanowi wnikliwą analizę życia i metod stosowanych przez niesławnego „Oszusta z Tindera”. W każdym odcinku dowiadujemy się o kolejnych kłamstwach oraz ludziach, którzy celowo — lub nieświadomie — mu pomagali. Poznajemy błędy, które popełnił, oraz wnioski, jakie wyciągnął, sięgając aż do jego dzieciństwa.

Oryginalny podcast śledczy prowadzony przez reżyserkę i producentkę filmu, Felicity Morris, oraz przez Bernadette Higgins.

Odcinek 1: Teatr oszusta (dostępny od 9 lutego)

W filmie poznajemy otaczające Simona osoby, które towarzyszą mu wszędzie, gdzie się pojawia. Kim są ci ludzie? Czy biorą udział w oszustwie? Czy może są ofiarami jego kłamstw tak samo, jak kobiety, które oszukuje? W tym odcinku dowiadujemy się więcej o tożsamości jego ochroniarza Petera oraz Avichaya, jego domniemanego „wspólnika” i przyjaciela z dzieciństwa. Poznajemy też relację Jamala, który pracował jako kierowca Simona w Londynie i który wciąż czuje się winny tego, w co zaangażował się trzy lata później.

Odcinek 2: Kim jest Prawdziwy Simon? (dostępny od 9 lutego)

To oczywiste, że Simon jest genialnym przestępcą. Jednak taki poziom umiejętności wymaga praktyki oraz pewnego poziomu zdegenerowania. W tym odcinku Felicity i Bernie próbują zrozumieć umysł — oraz metody — oszusta. Spotykają się z psychologiem sądowym specjalizującym się w psychologii oszustów, aby lepiej zrozumieć mechanizmy psychologiczne kryjące się za działaniami tzw. oszustów miłosnych. Następnie wracają do Finlandii, gdzie w 2015 roku Simon został skazany i odsiedział wyrok. Jednak, zamiast nauczyć się czegoś na swoich błędach, wykorzystał je do kolejnych działań.

Odcinek 3: Syn rabina (dostępny od 16 lutego)

Zanim rozpoczął podróże po Europie, udając playboya-milionera, Simon był Shimonem, synem ortodoksyjnego rabina z małego miasteczka niedaleko Tel Awiwu. Jego ojciec był szanowanym członkiem społeczności, a przez 15 lat pełnił rolę naczelnego rabina linii lotniczych El Al. Rabin posiadał liczne kontakty w sferach religijnych na całym świecie. W tym odcinku Felicity rozmawia z izraelskim policjantem, który śledził Simona od 2011 roku, i opowiada o jego wcześniejszych przekrętach, kiedy jeszcze pracował jako opiekun dziecięcy. A potem poznajemy rabiego Badusha z Brooklynu, którego wstrząsająca historia nasuwa myśl, że być może jabłko nie pada daleko od jabłoni.

