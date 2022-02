Marianna Schreiber pokazuje, co internauta „poradził” jej mężowi. Wpis szokuje

Żona ministra PiS Marianna Schreiber podjęła współpracę z „Super Expressem”, czego efektem jest program „Mam tego dość” emitowany na YouTube. Trwający kilka minut program skupia się na kwestiach, których, jak sama nazwa wskazuje, jego prowadząca ma dość. W najnowszym odcinku Marianna Schreiber poinformowała, że ma dość krytyki pod adresem założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.

– Jurek Owsiak i wszyscy, którzy wpłacają pieniądze na WOŚP powinni wspomagać służbę zdrowia, czy to państwo polskie powinno to robić? Mam tego dość, że ludzie opowiadają, że Jurek Owsiak kradnie i wykorzystuje dzieci, manipuluje ludźmi. Nie macie takich tekstów dość? – pytała.

– Owsiak to bohater. TVP dostała 2 mld zł, a państwo nie ma pieniędzy na pomoc dla dzieci. Musimy tworzyć alternatywne państwo, żeby pomagać dzieciom – przejrzyjmy na oczy – dodawała.

Pod koniec programu Schreiber podzieliła się również komentarzami, które zostały zamieszczone pod ostatnim odcinkiem „Mam tego dość”. Oprócz pozytywnych komentarzy, znalazły się również nieprzychylne wiadomości. Schreiber postanowiła przytoczyć także szokującą wiadomość od jednego z użytkowników. „Schriber (błędnie zapisane nazwisko Schreiber – przyp. red.), jeb*** jej z liścia i wystaw walizki za drzwi. To bardzo głupie babsko” – pisał jeden z użytkowników.

– Zalecam kubek melisy i więcej szacunku do kobiet. Bardzo, ale to bardzo brzydzę się wszystkimi rodzajami przemocy. Niech pan pokaże kulturę w komentarzach. Wiele kobiet to czyta, co sobie o panu pomyślą? – odpowiedziała mu Marianna Schreiber.

