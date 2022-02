Za nami premiera filmu Vegi „Miłość, seks & pandemia”. Zobaczcie szalone stylizacje gwiazd

Premiera nowego filmu Patryka Vegi przyciągnęła tłumy do warszawskiego Multikina w Złotych Tarasach. Na czerwonym dywanie we wtorek 1 lutego pojawił się oczywiście sam reżyser ale też m.in. Anna Mucha, Zofia Zborowska-Wrona, Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan, Ewelina Lisowska, która stworzyła piosenkę na potrzeby filmu, Leonardo Marques, Tomasz Dedek, Weronika Lesiak, Ola Ciupa czy Robert Kochanek. Część gwiazd z tej okazji wybrała klasyczne stylizacje, w tym Zofia Zborowska, Anna Mucha czy Małgorzata Rozenek-Majdan. Dużo celebrytów jednak postawiło na odważniejsze kreacje. W naszej galerii możecie obejrzeć, jak się prezentowali.

Nowy film Vegi

„Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią COVID-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Oto film, który nie boi się tematów tabu i pokazania seksu i miłości, jakimi są naprawdę. To historia nowoczesnych, przebojowych kobiet, która nikogo nie pozostawi obojętnym” – tak opisuje film „Miłość, seks & pandemia” dystrybutor tytułu, czyli firma Kino Świat.

Vega o „Miłość, seks & pandemia”

Patryk Vega zapowiadał już wcześniej, że pokaże w kinach to, co „skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni”. Jak sama nazwa wskazuje fabuła „Miłość, seks & pandemia” rozgrywać będzie się w aktualnych dla nas okolicznościach, zapoczątkowanych odkryciem wirusa SARS-CoV-2.

— W dużej mierze to film o epidemii samotności. Punkt wyjścia jest taki, że ludzie, mając coraz większy dostęp do wyzutego z uczuć seksu, mają jednocześnie coraz większą trudność z budowaniem relacji bliskości i miłości z drugim człowiekiem. Ta pandemia, która spotyka bohaterów, jest czymś, co zaczyna przewartościowywać ich postawy – tłumaczył reżyser.

Kiedy premiera filmu?

„Miłość, seks & pandemia” pojawi się w polskich kinach już w najbliższy piątek 4 lutego.

Czytaj też:

Netflix wprowadził nową funkcję. Sprawdźcie ją na swoich urządzeniach