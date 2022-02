Netflix zapowiedział nowości na luty. Sprawdźcie, co nas czeka

Walentynki z Netflix zapowiadają się naprawdę romantycznie! Święto zakochanych umili film „Pod wiatr”, nowa polska produkcja Netflix dla młodych widzów, przedstawiająca historię wakacyjnej miłości nieśmiałej Ani i szalonego surfera Michała. W serwisie zagości druga część „Wysokiej dziewczyny”, w której poznamy dalsze losy Jodi. Powróci reality-show, które pokochaliśmy od pierwszego wejrzenia – „Miłość jest ślepa”! W lutym oprócz miłosnych historii na Netflix zawitają również długo oczekiwane produkcje, w tym kontynuacja „Wikingów”, osadzona 100 lat później – „Wikingowie: Walhalla” oraz sequel klasyki horrorów – „Teksańska masakra piłą mechaniczną”.

„Raising Dion”, sezon 1. – 1 lutego

Samotna mama ukrywa supermoce swojego syna, aby chronić go przed światem, a przy tym stara się ustalić, skąd właściwie się wzięły i jak zginął jej mąż.





„Mroczne pożądanie”, sezon 2. – 2 lutego

Alma próbuje na nowo ułożyć sobie życie, ale ponowne spotkanie z Darío rozbudza ich fatalny romans i wydobywa na powierzchnię jego mroczną stronę.





„Oszust z Tindera” – 2 lutego



Udając playboya i bogatego handlarza diamentów, uwodził kobiety online i oszukiwał je na miliony dolarów. Teraz jego ofiary postanawiają się zemścić.



„Słodkie magnolie”, sezon 2. – 4 lutego



W życiu słodycz miesza się z goryczą, ale Magnolie zawsze mogą liczyć na siebie nawzajem – nieważne czy chodzi o stare rany, nowe związki czy lokalną politykę.



„Pod wiatr” – 10 lutego



Podczas wakacji nad polskim morzem studentka medycyny zakochuje się w miejscowym kitesurferze. Ich krewni i znajomi nie akceptują jednak tego związku.



„Kim jest Anna?” – 11 lutego



Dziennikarka bada sprawę Anny Dulvey, która wmówiła nowojorskim elitom, że jest niemiecką multimilionerką. Historia oparta na faktach.



„Wysoka dziewczyna 2” – 11 lutego



Jodi dostaje główną rolę w szkolnym musicalu. To spełnienie jej marzeń - aż w końcu stres poważnie uderza w jej związek i pewność siebie.



„Jeen-Yuhs: Trylogia Kanye” – 16 lutego



Losy początkującego filmowca i przyszłego gwiazdora przeplatają się w kameralnym trzyczęściowym dokumencie o karierze Kanye'ego Westa.



„Z kamerą u Kardashianów”, 9 i 10 sezon – 17 lutego

Codzienne życie ekscentrycznej rodziny Kardashianów mieszkającej w Los Angeles.





„Młody Wallander: Cień zabójcy” – 17 lutego



Kurt bada sprawę tajemniczej i makabrycznej śmierci, która wydaje się powiązana z głośnym wydarzeniem będącym przedmiotem dawnego śledztwa Fridy Rask w Malmö.



„Siły kosmiczne”, sezon 2. – 18 lutego



Nowy sekretarz obrony daje generałowi Nairdowi i jego dysfunkcyjnym, acz uroczym, podwładnym 4 miesiące, aby udowodnić, że Siły Kosmiczne mają rację bytu.



„Teksańska masakra piłą mechaniczną” – 18 lutego



Sequel, w którym grupa influencerów w opuszczonym teksańskim miasteczku znów ożywia Leatherface'a - osławionego mordercę noszącego maskę z ludzkiej skóry.



„Filuś i Kubuś” – 18 lutego



Oparty na popularnej grze komputerowej serial animowany, w którym impulsywny Filuś i jego uległy brat Kubuś co rusz pakują się w nowe kłopoty.



„Piosenka miłosna” – 22 lutego



„Wikingowie: Walhalla” – 25 lutego



Kontynuacja „Wikingów" osadzona 100 lat później. Poznaj nowe pokolenie legendarnych bohaterów, którzy wywalczyli sobie miejsce na kartach historii.



„Brooklyn 9-9”, sezon 7. – wkrótce

Nowy kapitan wprowadza dyscyplinę na 99. posterunku policji w Nowym Jorku.





„Miłość jest ślepa” – 11, 18 i 25 lutego

Nowa grupa singli wyrusza w podróż w nieznane w poszukiwaniu miłości, która odmieni ich życie. Kto odnajdzie drugą połówkę, a kto będzie miał złamane serce?Czytaj też:

